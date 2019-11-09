Ирак: протесты и новые обещания

Новые столкновения между манифестантами и силами правопорядка в Ираке. В пятницу для разгона протестующих против коррупции и безработицы полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщается о новых жертвах среди демонстрантов. Один человек погиб в центре Багдада, еще двое - в Басре на юго-востоке страны.

Всего с начала массовых антиправительственных протестов жизни лишились 280 иракцев, тысячи получили ранения.

В опубликованном в субботу заявлении премьер-министр страны Адель Абдул Махди признал, что правительство совершило ряд ошибок, и пообещал манифестантам кадровые перестановки, а также реформу избирательной системы.

Влиятельный шиитский священнослужитель Али аль-Систани призвал власти удовлетворить эти требования народа как можно быстрее.