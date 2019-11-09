Берлин призывает ЕС к солидарности

Помочь мигрантам и странам, их принимающим. К этому призвал лидеров европейских стран глава МИД Германии Хайко Маас в ходе совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой. Луиджи Ди Майо прибыл в Берлин на торжества по случаю 30-летия падения Берлинской стены.

"Необходимо выработать единое европейское решение проблемы на основе общих ценностей, принципов разделения ответственности и солидарности. Именно, необходимо проявить больше солидарности с такими государствами, как Италия. Слишком долгое время им приходится в одиночку справляться с трудностями", - заявил Маас.

Власти ФРГ готовы принять до четверти нелегалов, оказавшихся в Италии после спасения в Средиземном море.

"Как всегда, Германия первой предлагает содействие в распределении мигрантов, прибывающих на наши берега, - отметил ди Майо. - Как всегда, Германия первой откликается на призыв о помощи. Другим странам следует брать с нее пример. Мы надеемся, что и они проявят солидарность в решении важнейшей проблемы незаконной миграции."

Накануне Европейский союз официально утвердил увеличение численного состава Frontex. К 2027 году до 10 тысяч человек отправятся на охрану внешних границ союза в Италию, Грецию, Испанию и балканские страны ЕС, через которые пролегают самые популярные маршруты мигрантов. Крупнейший контингент - тысячу сотрудников - предоставит также Германия.