Новый надзорный орган по борьбе с отмыванием денег для ЕС

Евросоюзу нужен наднациональный орган по борьбе с отмыванием денег. Ряд стран-членов ЕС выступили за создание центра по контролю за легализацией незаконных средств внутри единой финансовой системы. О том, что отдельные государства не справляются с этой транснациональной проблемой, заявляют Германия, Франция, Италия, Испания, Нилдерланды и Латвия.

Один из примеров - громкий скандал вокруг датского банка Danske Bank. С 2007 по 2015 год через его эстонское отделение прошло более 200 миллиардов евро, заметная часть которых связана с незаконной деятельностью граждан России и СНГ.

При этом отмывание денег и финансирование терроризма - понятия, неразрывно связанные, напоминают в совместном заявлении страны.