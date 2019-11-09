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Бельгия

Новый надзорный орган по борьбе с отмыванием денег для ЕС

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  Мария Горковская 
Новый надзорный орган по борьбе с отмыванием денег для ЕС
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Евросоюзу нужен наднациональный орган по борьбе с отмыванием денег. Ряд стран-членов ЕС выступили за создание центра по контролю за легализацией незаконных средств внутри единой финансовой системы. О том, что отдельные государства не справляются с этой транснациональной проблемой, заявляют Германия, Франция, Италия, Испания, Нилдерланды и Латвия.

Один из примеров - громкий скандал вокруг датского банка Danske Bank. С 2007 по 2015 год через его эстонское отделение прошло более 200 миллиардов евро, заметная часть которых связана с незаконной деятельностью граждан России и СНГ.

При этом отмывание денег и финансирование терроризма - понятия, неразрывно связанные, напоминают в совместном заявлении страны.

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