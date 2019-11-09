Испания: день тишины перед выборами

В Испании завершилась избирательная кампания. 10 ноября в стране пройдут досрочные парламентские выборы. В законодательный орган, согласно опросам, прорвутся пять партий. Главная борьба развернется между социалистами и правоцентристской Народной партией. За консерваторов готовы отдать голоса 22% избирателей.

Сторонница НП: "Я надеюсь на победу НП. Пусть даже они и не получат абсолютного большинства, но смогут править страной и избавить нас от балласта каким является социалистическая партия. Она уничтожает народ. Люди снова теряют работу. Между тем кабинет Рахоя неплохо справлялся с безработицей. А теперь мы снова переживаем упадок".

Народная партия во главе с Пабло Касадо выступает за проведение налоговой, административной и образовательной реформ и против отделения Каталонии. Консерваторы обещают снизить налог на наследство, подоходный налог и содействовать развитию среднего и малого бизнеса. НП намерена бороться с нелегальной иммиграцией и построить 100 тысяч домов под аренду для молодежи и пожилых людей.

Долорес Монсеррат, член Народной партии: "Если мы получим в парламенте больше мест, чем у социалистов, у Испании будет политическая, экономическая и социальная стабильность. Но прежде всего, мы укрепим единство страны".

Испанскую социалистическую народную партию ведет на выборы Педро Санчес. В программе социалистов усиление роли Испании на международной арене, укрепление связей со странами Латинской Америки. Партия обещает увеличить зарплаты и пенсии, расширить список бесплатных медицинских услуг, бороться с коррупцией и гендерным неравенством. Кроме того, партия выступает за узаконивание эвтаназии. Социалистов, по данным опросов, готовы поддержать около 28% избирателей.

Говорят сторонники социалистов:

"Я лично сильно разочарована происходящим... Мы все же ожидали, что "Подемос" окажется более достойной партией. И "Граждане". Спустя двенадцать часов после объявления о выборах они заявили о соглашении с социалистами. Вот из-за них и проводятся повторные выборы".

"Что касается Каталонии. Я считаю, что для этого региона единственной подходящей партией стала бы социалистическая. Они более сговорчивы и дипломатичны. С социалистами больше шансов прийти к соглашению".

Какая бы партия не пришла к власти ей придется столкнуться с кризисом в Каталонии. Регион охвачен протестами, которые начались после того, как одного из лидеров сепаратистов Ориола Жункераса приговорили к 13 годам тюрьмы.

Кристина Хинер, Euronews: "Самая короткая избирательная кампания в испанской истории заканчивается большой неопределенностью в отношении итогов выборов. Согласно опросам общественного мнения Испания может получить разношерстный парламент, в котором укрепят позиции ультраправые. В Каталонии день тишины станет днем мобилизации: движение "Демократическое цунами" призывает жителей Барселоны выйти на демонстрацию за независимость региона".