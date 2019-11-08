Начат диалог противоборствующих сторон в Йемене

Член президиума Переходного совета Южного Йемена Насыр аль-Хабаджи в интервью РИА Новости заявил, что несмотря на соглашение, подписанное с международно признанным правительством страны, совет продолжит добиваться независимости этого региона.

В середине недели в Эр-Рияде президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена подписали договор о прекращении военного противостояния. На церемонии присутствовал наследный принц Саудовской Аравии. Сами сепаратисты называют документ "промежуточным".

Обе стороны в данной ситуации, по мнению Переходного совета, противостоят "единому врагу – повстанцам-хуситам".

Reuters, ссылаясь на очевидцев, сообщил, что сутки спустя после подписания соглашения йеменские хуситы атаковали порт Аль-Моха на Красном море. Были обстреляны гражданские объекты, в том числе больница НПО "Врачи без границ" и жилые районы города.