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Сирия

Турция возвращает исламистов домой

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  Мария Горковская 
Турция возвращает исламистов домой
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Анкара начинает высылать боевиков "Исламского государства" в государства их происхождения. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Он отметил, что его страна - не отель для террористов, а Европу обвинил в бездействии.

Всего в турецких тюрьмах сегодня содержатся около 1,2 тыс. предполагаемых джихадистов, в том числе родом из Германии, Нидерландов, Великобритании.

Мы вернем ваших боевиков. Приступим к экстрадиции уже в понедельник. Можете с ними делать, что хотите. Эти "игиловцы" остаются вашими гражданами, даже если вы и лишите их гражданства. Мы вернем их на родину.
Сулейман Сойлу
глава МВД Турции

Тем временем, на северо-востоке Сирии курды вновь забросали камнями совместный российско-турецкий патруль. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Эль-Маликия. Два дня назад такой же прием военнослужащим двух стран оказали в деревне Кобани.

Совместные действия в районах сирийско-турецкой границы Москва и Анкара проводят в рамках соглашений, заключенных президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября. По итогам переговоров в Сочи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на урегулирование ситуации в Арабской Республике.

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Журналист • Мария Горковская