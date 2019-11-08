Испания готова к парламентским выборам

Предвыборная кампания в Испании подходит к концу. На внеочередных парламентских выборах социалисты надеются получить достаточное количество голосов, чтобы сформировать правительство.

На этот раз предвыборная кампания была отмечена противоположными взглядами на экономику и каталонский кризис.

Педро Санчес, лидер социалистов

"Если мы хотим сильное правительство, готовое взять на себя ответственность, если мы хотим, чтобы прогрессивное правительство справилось с ультраправыми, и хотим, чтобы умеренное правительство справилось с экстремизмом, то речь идет о партии социалистов. Мы готовы получить как можно больше голосов и сформировать уверенное большинство"

Народная партия предостерегает страну от нового экономического кризиса, который может ударить по Европе и Испании в ближайшие месяцы и обращается к тем гражданам, которые все еще не могут оправиться от кризиса 2008 года.

Пабло Касадо, лидер Народной партии

"Я хочу обратиться к тем семьям, той настоящей Испании, тому среднему классу, как мы, которые хотят быть представлены. Я говорю вам, что мы будем в парламенте, чтобы гарантировать рост"

Ультраправая партия Vox предлагает антисистемный выбор, используя темы каталанского кризиса и риска новой конфронтации среди испанцев.

Сантьяго Абаскаль, лидер партии VOX

"В этот момент социальных вызовов, таких как экономический кризис, Испания разделена сепаратскими настроениями, фанатичным подходом сторон и ненавистью, с которой антипатриоты хотят настроить испанцев друг против друга"

Левые из партии "Подемос" хотят вести социально ориентированную политику. Однако в предыдущем парламентском созыве они не смогли сформировать коалицию с социалистами.