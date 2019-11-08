Автокресло с сигнализацией

В Италии детские автокресла должны быть снабжены теперь специальным устройством, которое подаст сигнал тревоги в том случае, если ребёнок остался в машине один. Соответствующий закон вступил в силу в четверг. В стране зафиксирован целый ряд случаев гибели маленьких детей, забытых родителями в автомобилях, и новая мера направлена на предотвращение подобного в будущем. У большинства итальянцев она нашла понимание:

– Я купила такое устройство ещё в июле, потому что уже знала об этом законе, который вступил в силу сегодня. Я нахожу, что это очень полезная вещь, и считаю, что принято правильное решение.

– Согласен, что дело нужное, но сам пока не купил эту сигнализацию.

Теперь устройство, подающее сигнал тревоги, обязательно при перевозке детей до четырёх лет включительно. Нарушителям нового закона грозит штраф до 326 евро и снятие пяти баллов с водительских прав. В то же время, для стимулирования новой меры, тем, кто приобрёл устройство, в следующем году будет положена скидка с подоходного налога в размере 30 евро.