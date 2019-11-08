Румыния: в преддверии выборов

Президентские выборы, намеченные в Румынии на воскресенье, состоятся в условиях серьёзной политической нестабильности. Всего несколько дней назад в стране было сформировано новое правительство во главе Лудовиком Орбаном, получившее вотум доверия в Парламенте несмотря на бойкот заседания со стороны значительной части депутатов.

Согласно опросам, в первом туре большинство голосов – около 45% – получит действующий президент страны Клаус Йоханнис. Свою политическую карьеру он начал ещё в 1990 году и в дальнейшем трижды избирался мэром города Сибиу. Оказавшись на этом посту, он стал играть заметную роль в политической жизни страны, а пять лет назад был избран президентом Румынии. Йоханнис – один из главных сторонников укрепления стратегического альянса с Соединёнными Штатами.

Среди его соперников, имеющих шансы попасть во второй тур, отмечают прежде всего актёра Мирчу Диакону. Его поддерживают две крупные партии – «Альянс либералов и демократов» и «Про-Румыния». В первом туре, по данным опросов, за него могут проголосовать более 15% избирателей.

Другим серьёзным претендентом на президентский пост называют бывшего премьер-министра Румынии Виорику Дэнчилэ, которую поддерживает крупная Социал-демократическая партия. Между тем шансы Дэнчилэ на успех оказались значительно подорваны после того, как месяц назад возглавляемому ей правительству был вынесен вотум недоверия.

На четвёртом месте по уровню поддержки, согласно опросам, находится Дан Барна, кандидат от альянса Союза спасения и Партии свободы, единства и солидарности. Он во многом ищет поддержку среди избирателей, составляющих электорат Клауса Йоханниса. До сих пор оба кандидата избегали прямых выпадов в адрес друг друга, но ситуация может измениться, если оба пройдут во второй тур.