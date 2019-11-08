Выставка Модильяни в Ливорно

Неповторимые, почти неземные овалы лиц... Картины Амедео Модильяни нельзя спутать с работами других художников, его стиль неповторим. Однако, как и многие гениальные творцы, при жизни он признал не был.

К столетию со дня смерти Модильяни в Ливорно, где родился художник, открылась выставка его работ. Каждый портрет рассказывает историю из жизни Модильяни.

"Это очень важная для нас выставка. Амедео Модильяни творил по большей части в Париже, который был центром притяжения художников. Но родился он все-таки в Ливорно. Это наша дань памяти, это наша гордость, несмотря на то, что даже друзья Модильяни, с которыми он рос, не смогли разглядеть его таланта", - говорит куратор выставки и искусствовед Серджио Ризалити.