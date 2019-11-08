"Модильяни и приключения Монпарнаса"

В итальянском Ливорно открылась выставка работ Амадео Модильяни, одного из самых известных художников конца девятнадцатого начала двадцатого века. Черты его стиля - удлиненные тела и лица, иногда пустые глаза. В детстве Модильяни много болел, перенес плеврит и тиф, что отразилось и на судьбе, и на его творчестве.

Серджио Ризалити, историк, куратор выставки: "Это знаковая выставка, именно потому, что она проходит в Ливорно, родном городе Модильяни, сто лет спустя после смерти художника, ставшего знаменитым уже после отъезда в Париж, культурную столицу двадцатого века".

Модильяни мечтал о Париже, где молодые неизвестные художники быстро становились знаменитыми. Здесь итальянец знакомится с Морисом Утрилло. Они останутся друзьями на всю жизнь. Картины Утрилло, а и работы других представителей парижской школы живописи (Сутина, Валадон и Дерена) так же выставлены в Ливорно.

Марк Рестиллини, куратор выставки: "Здесь собраны полотна художников, живших, выставлявшихся и встречавшихся на Монпарнасе с Амадео Модильяни. Так что вы можете увидеть работы основателей парижской школы живописи".

Модильяни не выпал шанс познать славу при жизни. Он умер в нищете в одной клиник Парижа от туберкулезного менингита в 35 лет.

Выставка в Ливорно продлится до 16 февраля.