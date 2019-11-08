Обмен шпионами станет проще

Парламент Литвы большинством голосов утвердил поправки к Уголовному кодексу, уточняющие процедуру обмена с другими государствами граждан, осужденных за шпионаж. В документах Сейма нет слова "шпионаж", употребляется выражение "лица, действовавшие в интересах безопасности литовского государства".

Председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Дайнюс Гайзаускас, член правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" говорит: "Поправки упрощают возможность обмена, причины для помилования становятся понятнее. Поправки также делают процедуру прозрачнее — мы будем знать о происходящем, тогда как сегодня нам только сообщают о помиловании, но мы ничего не знаем о том, что происходит потом".

Поправки критикует оппозиция. Член комитета, представитель фракции "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Арвидас Анушаускас объясняет: "Предлагается заранее признать, что априори обмен будет происходить только в тех случаях, когда люди действовали согласно указаниям наших разведслужб и выполняли определенные задания. Ни одна страна мира не предоставляет таких гарантий и подтверждений".

13 ноября комиссия по помилованию рассмотрит прошения осужденных в Литве за шпионаж россиян. Одним из них может быть Николый Филипченко, приговоренный к десяти годам тюремного заключения.

Представитель президента по печати Антанас Бубнялис заявил, что на повестке дня находится рассмотрение 123 прошений. При этом он отметил, что "конкретные фамилии не называются".

Наблюдатели отмечают, что принятые поправки могут подготовить почву для соглашения о трехстороннем обмене между Россией, Литвой и Норвегией. Осло добивается выдачи Фруде Берга — Москва обвиняет его в сборе данных об атомных подлодках. Он приговорен в 14 годам колонии строгого режима Письмо Берга с просьбой о помиловании поступило в администрацию президента РФ.