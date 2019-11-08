Шахтеры, заблокированные после взрыва в немецком Тойчентале, спасены - полиция

Немецкая полиция сообщила, что 30 горняков, заблокированных в немецком Тойчентале, спасены. Ранее сообщалось, что в федеральной земле Саксония-Анхальт на шахте произошел взрыв.

Со ссылкой на полицию сообщается о том, что в результате происшествия пострадали по меньшей мере два человека.

Сигнал о бедствии поступил в экстренные службы около 9.30 утра по местному времени.

Компания, которая ведет разработки, сообщила, что всего в шахте работает 100 человек.

Шахта была закрыта более 30 лет назад, но за последние 15 лет спрос на ее продукцию возрос, и ее эксплуатацию решено было возобновить.

Серьезных происшествий, связанных с работой шахты, зарегистрировано не было.

Тойченталь расположен в 150 км к юго-западу от Берлина, рядом с городом Галле.