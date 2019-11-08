Германия: погибших после взрыва на шахте в Тойчентале нет

35 горняков, ранее заблокированных в шахте в немецком городе Тойчентале, вышли на поверхность. Два шахтера пострадали во время взрыва. По сообщением администрации, погибших нет. Сигнал о бедствии поступил в экстренные службы около 9.30 утра по местному времени. Горнякам удалось скрыться в комнате безопасности на глубине в 700 метров под землей.

Эрик Филлингер, представитель компании

"Возгорание разрушило плотину, где работали два шахтера. Эти два человека были ранены, один получил небольшую травму, другой – более серьезную. Оба шахтера были спасены подземной пожарной командой"

Точная причина взрыва пока не называется. Шахта была закрыта в 1982 году, и с тех пор горняки занимались обратной засыпкой. Серьезных происшествий на этом объекте ранее зарегистрировано не было.