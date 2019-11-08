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Printemps: «Очень любопытное Рождество»

Парижский универмаг Printemps представил свои новые рождественские витрины, которые в этом году получили название «Очень любопытное Рождество». По словам руководства универмага, потребовалось 650 часов, чтобы установить в витринах 60 механических марионеток, полюбоваться которыми на праздники придут, как ожидается, десять миллионов человек.

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