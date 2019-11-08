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Бразилия

Экс-президент Бразилии Лула да Силва может выйти из тюрьмы

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  Мария Сашинская 
Экс-президент Бразилии Лула да Силва может выйти из тюрьмы
Авторское право
REUTERS/Ueslei Marcelino
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Экс-президент Бразилии Лула да Силва получил возможность выйти из тюрьмы. Верховный суд страны принял решение, позволяющее бывшему главе государства находиться на свободе до окончательного рассмотрения апелляций по уголовному делу.

Изменения в действующей практике исполнения наказаний могут освободить не только бывшего президента, но и 5 тыс. других арестантов. Главный судья Хосе Антонио Диас Тоффоли, отметил, что, несмотря на изменения в законе, выпуск заключенных не будут автоматическим. Суд примет решение в каждом конкретном случае.

Лула да Силва был приговорен к 12 годам тюрьмы после обвинений в коррупции и отмывании денег. Затем Верховный суд сократил срок заключения до 8 лет и 10 месяцев. Сам экс-президент и его соратники называют дело сфабрикованным и отвергают все обвинения.

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