Малыш-жираф предстал перед публикой чешского зоопарка

Маленький жираф впервые предстал перед публикой в зоопарке города Либерец на севере Чехии. Пока у него нет имени. Ему всего две недели, и он представитель редкого подвида жирафов Ротшильда. Всего в дикой природе в заповедниках Кении и Уганды осталось не более 2 тысяч его сородичей. Мать малыша, чей рост составляет 190 см, а вес - 60 кг, тоже родилась в этом чешском зоопарке. Всего за последние тридцать лет здесь появились на свет 46 жирафов.