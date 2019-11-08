В Австралии начались лесные пожары

Пожарные борются с несколькими очагами возгорания в восточной Австралии. Более 30 пожаров не утихают в Квинсленде и 14 на территории Нового Южного Уэльса. Спасательные службы сообщают, что причина возгораний в засухе и сильном ветре, который разносит пламя на все новые территории.