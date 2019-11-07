Эвакуация последних "узников китовой тюрьмы"

«Китовая тюрьма» закрывается. Уже на этой неделе из Центра адаптации морских животных в бухте Средняя в Приморье должны вывезти последнюю группу белух. Об этом сообщают в Институте рыбного хозяйство и окаенографии. Со вторника на научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» загрузили около двадцати китов, чтобы выпустить их в Японском море. Остающихся в вольерах животных собираются забрать в субботу.

Центр адаптации в бухте Средняя получил мировую известность год назад, когда Greenpeace сообщил о подготовке контрабанды из России в Китай млекопитающих, занесённых в Красную книгу. Зоозащитники назвали комплекс «китовой тюрьмой» из-за жестоких, по их словам, условий содержания животных.

Международную кампанию с требованием освободить китов поддержали Леонардо Ди Каприо, Памела Андерсон и Жан-Мишель Кусто. В феврале президент Владимир Путин поручил разработать программу возвращения животных в естественную среду обитания. Данные о незаконном вылове и содержании морских млекопитающих легли в основу нескольких административных и уголовных дел.