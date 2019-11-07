Выборы в Великобритании: схватка началась

Ровно 5 недель и ни днем больше - именно столько времени отведено на предвыборную кампанию в Британии, и у политиков нет лишней секунды на раскачку.

Хотя тори пока лидируют в опросах, вектор симпатий избирателей может поменять направление, поэтому нынешний премьер не слишком церемонился, говоря об оппонентах: "Наш парламент парализован, у него не работает пищеварительный тракт, как у анаконды, проглотившей тапира. Ни туда и ни сюда. И вы все понимаете, что я имею в виду. Палата общин отказывается от завершения процесса "брексита", - заявил Борис Джонсон, встречаясь со своими сторонниками.

Предвыборная кампания - это и выпавшие из шкафа скелеты.

Первый - в стане тори - вывалился в среду.

Министр по делам Уэльса Алан Кэрнс ушел в отставку из-за скандала со своим сотрудником Россом Инглендом, свидетельствовавшим на процессе об изнасиловании против истицы, в результате дело развалилось. Ответчиком был друг Ингленда.

На публике оппоненты тори лейбористы предпочитают демонстрировать единство.

Лидер партии Джереми Корбин пообещал свои сторонникам, что "мы сможем воплотить надежды и чаяния наших избирателей, мы не оставим наших сторонников наедине с их проблемами и несчастьями".

Но и в лагере лейбористов тоже есть дезертиры. Второй человек в партии - Том Уотсон - заявил о том, что покидает свой пост и не будет участвовать в выборах.

О политических трениях между Уотсоном и Корбиным говорили давно.

Джо Суинсон, лидер Либерально-демократической партии Британии, надеется стать третьей женщиной-премьер-министром в истории королевства.

Пока преимущество консерваторов над их соперниками составляет, по разным оценкам, от 7 до 17 процентных пунктов.

Для настоящего триумфа тори должны получить более половины из 650 мест в Палате общин.

Оказалась ли попытка бывшего регбиста Джонсона удачной, станет известно в пятницу, 13-го декабря.