Последняя жертва Берлинской стены: трагедия Винфрида Фройденберга

Сегодня оставшиеся части Берлинской стены стали туристической достопримечательностью. Тогда как 30 лет назад молодая пара рискнула всем, что сбежать из Восточной Германии в Западную часть Берлина.

Винфрид Фройденберг– молодой инженер, отличавшийся склонностью к риску и предприимчивым духом. У него появилась идея сбежать на самодельном воздушном шаре. В марте 1989 года, после нескольких месяцев подготовки, Винфрид и его жена Сабина решились на отчаянный шаг.

На садовом участке в Восточном Берлине глубокой ночью семейная пара начала заполнять шар газом. Но это не осталось незамеченным, и в полицию поступил звонок.

Полицейские увидели воздушный шар, уже готовый взлететь, людей они не заметили, но сразу поняли, что происходит. У них с собой было табельное оружие, которое они не собирались использовать, так как в воздухе сильно пахло газом, как они потом объяснили. Они испугались, что дом может взлететь на воздух Каролина Лабуш автор книги "Я надеялся, что мы сможем улететь"

Винфрид и Сабина, не до конца заполненный воздушный шар, у них было только несколько секунд на принятие решения, пишет в своей книге об этом побеге Каролина Лабуш.

У них было 30 секунд, чтобы решить, что делать дальше. И они решают, что полетит только он. Жена спряталась в кустах и наблюдала, как муж улетает Каролина Лабуш автор книги "Я надеялся, что мы сможем улететь"

Будучи неготовым к такому внезапному отправлению Винфрид оказывается во власти ветров. Не имея возможности управлять воздушным шаром, он пробыл в небе 5 часов, сидя на небольшой прикрепленной дощечке. Он поднимается на высоту в 5000 метров, где температура падает до -20. Его полет заканчивается в восточной части города, в Целендорфе.

Он продрог до костей, и скорее всего был изнеможден. Как морально так и физически. Мы попытались просчитать, как проходил его полет и пришли к выводу, что скорее всего он просто упал вниз. Силы покинули его и он больше не мог держаться залету. Днем его тело было найдено в одном из садов близ озера Каролина Лабуш автор книги "Я надеялся, что мы сможем улететь"

Все его кости были переломаны. Его мечте о новой жизни на Западе не суждено было сбыться.

Лена Рош, Euronews:

— Если бы все сработало, если бы все пошло по плану, на что надеялся Винфрид?

Каролина Лабуш, автор книги о Винфриде Фройденберге:

— Думаю, он планировал рассказать свою историю прессе. Романтический побег любящих друг друга людей на воздушном шаре.

Трагедия действительно стала сенсацией в западногерманской прессе. В то время, как в Восточном Берлине жена Винфрида Сабина попадает в тюрьму, где ее допрашивает Штази, секретная полиция ГДР. Через несколько месяцев ее отпускают.

Лена Рош, Euronews:

— В тот момент вы думали о Винфриде?

Сабина Фройденберг, вдова Винфрида:

— Да. Я постоянно о нем думала. Именно это меня сдерживало от пересечения границы. Потому что в марте он погиб, а тогда был только ноябрь. А погиб он из-за стены. Думаю, он был бы жив, если бы мы подождали несколько месяцев. И осознавать это было для меня так ужасно, у меня не укладывалось это в голове. Если бы он только мог видеть все это? Но этого уже не случится. Осталась только скорбь...

Смерть Винфрида Фройденберга стала последней в череде попыток сбежать из Восточной Германии на Запад.