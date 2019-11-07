Международный аэропорт Амстердама Схипхол работает в штатном режиме после того, как выяснилось, что тревога о захвате одного из лайнеров оказалась ложной.
В среду вечером сработала система оповещения о захвате воздушного судна.
В Схипхол прибыл спецназ, а также полиция, пожарные расчеты и кареты "скорой помощи".
Из самолета, выполнявшего рейс Амстердам - Мадрид были эвакуированы пассажиры и экипаж, после чего его обыскали.
Авиакомпания, которой принадлежит лайнер, позднее сообщила, что так называемая "тревожная кнопка", предупреждающая наземные службы о захвате самолета, была нажата по ошибке.
Около семи вечера по центральноевропейскому времени полиция Нидерландов заявила о нештатной ситуации в Схипхоле, уточнив, что проводится соответствующая проверка.
Позднее представитель пограничной службы Нидерландов Марвин ван ден Энг сообщил прессе следующее: "Как только мы получили сообщение о том, что на борту произошел захват заложников, мы провели операцию в соответствии с существующим протоколом действий".
В настоящее время в гражданской авиации у экипажа имеется три способа сообщить о нештатной ситуации на борту.
Можно подать радиосигнал в ближайший воздушный порт, можно также выйти в международный эфир на аварийной частоте, а можно оповестить о случившемся с помощью "тревожной кнопки", набрав четырехзначный код.
Во всех случаях в диспетчерских автоматически включается сигнал тревоги.