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Россия

"Что ни гроб, то огурчик!"

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  Елена Караева 
"Что ни гроб, то огурчик!"
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Гроб, украшенный 60 тысячами хрусталиков от Swarovski - для усопшего, как говорят те, кто представил эту модель на специализированной выставке в Москве, ярко прожившего жизнь и оставившего после себя благодарную память.

К похоронным церемониям в России относились всегда серьезно, рынок погребальных услуг не жалуется на отсутствие клиентов.

По словам генерального директора "Некрополь" Бориса Якушина, "к похоронной церемонии сегодня подходят примерно так же, как и к свадебной. Тут очень важна оригинальность, необычность, индивидуальность".

Сегодня можно выбрать гроб из любого материала, подобрав к нему любую обивку: фантазия ограничивается лишь бюджетом. Загробная жизнь может продолжиться и в виртуальном пространстве: для этого на кладбищенские памятники предлагают установить чипы, а в мобильный - соответствующее приложение. Посещать погост с помощью таких гаджетов можно будет ежедневно.Об этом рассказывает Евгений Никитин из фирмы "Лапидарис": "Вот чип, мы просто наводим на него мобильный, сразу появляется сама могила, памятник, фотографии".

За гробовым входом - скорбное бесчувствие, к роскоши равнодушное; живущие же, провожая близких в последний путь, стремятся еще и таким способом сохранить в памяти их образ.

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