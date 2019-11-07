Смог в Нью-Дели не проходит

Уровень загрязнения в Нью-Дели растет. Индийская столица покрыта густым смогом. Из-за грязного течения, река Джамна, проходящая через город, покрыта пеной. Власти считают причиной смога промышленные выбросы и сжигание остатков злаков после сбора урожая.
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