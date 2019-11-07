В Париже демонтируют незаконные лагеря беженцев

Французская полиция эвакуировала мигрантов из двух крупных лагерей, нелегально созданных на северо-востоке Парижа и в пригороде Сен-Дени. Большинство беженцев - выходцы из Сомали, Афганистана и Чада.

Гийом Дежардан, Euronews: "Операция началась на рассвете в Порт-де-ля-Шапель, куда к шести часам утра прибыли около 600 стражей порядка, чтобы демонтировать расположившийся здесь палаточный лагерь . 1200 человек, в основном мужчины, но так же женщины и дети, были рассажены по автобусам и перевезены в гимназии и центры приема беженцев. Уже через два часа полицейские машины уступили место прибывшим сюда мусоровозам. Это лишь первая операция в серии рейдов по ликвидации незаконных лагерей в регионе, которые префект обещал провести до конца нынешнего года. Накануне о принятых мерах, касающихся миграции, объявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Правительство в миграционном вопросе пытается найти баланс. С одной стороны, власти намерены проявлять гуманное отношение к беженцам, с другой - не допускать мошенничества со стороны мигрантов. В особенности, речь идет о сфере медицинских услуг".