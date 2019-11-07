30 лет тюрьмы для "Терминатора"

Международный уголовный суд в Гааге приговорил Боско Нтаганду, бывшего руководителя вооруженного ополчения Северного Киву (провинции Демократической Республики Конго), к 30 годам тюрьмы за военные преступления и преступления против человечности.

Он признан виновным в массовых убийствах, вербовке детей-солдат и использовании сексуального насилия как средства ведения войны в 2002-2003-м годах, всего по 18 пунктам обвинения.

Как отмечают эксперты, вынесенный вердикт стал самым суровым с момента учреждения Гаагского суда в 1998 году. При вынесении приговора судья Роберт Фремр подчеркнул, что никаких смягчающих обстоятельств для 46-летнего Нтаганды по прозвищу "Терминатор" найдено не было.

Помимо преступлений в ДРК он "отметился" и в Руанде: в 1994 году встал на сторону повстанцев-тутси и участвовал в гражданской войне, унесшей жизни 800 тысяч человек.