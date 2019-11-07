Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Демократическая республика Конго

30 лет тюрьмы для "Терминатора"

 Комментарии
 Euronews 
30 лет тюрьмы для "Терминатора"
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Международный уголовный суд в Гааге приговорил Боско Нтаганду, бывшего руководителя вооруженного ополчения Северного Киву (провинции Демократической Республики Конго), к 30 годам тюрьмы за военные преступления и преступления против человечности.

Он признан виновным в массовых убийствах, вербовке детей-солдат и использовании сексуального насилия как средства ведения войны в 2002-2003-м годах, всего по 18 пунктам обвинения.

Как отмечают эксперты, вынесенный вердикт стал самым суровым с момента учреждения Гаагского суда в 1998 году. При вынесении приговора судья Роберт Фремр подчеркнул, что никаких смягчающих обстоятельств для 46-летнего Нтаганды по прозвищу "Терминатор" найдено не было.

Помимо преступлений в ДРК он "отметился" и в Руанде: в 1994 году встал на сторону повстанцев-тутси и участвовал в гражданской войне, унесшей жизни 800 тысяч человек.