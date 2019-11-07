Ученые выявили новый штамм ВИЧ впервые с 2000 года

Ученые впервые с 2000 года выявили новый штамм ВИЧ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Исследования проводили специалисты из фармацевтической компании Abbott Laboratories и университета Миссури.

Новый штамм был обнаружен у трех жителей Демократической Республики Конго. Он относится к наиболее распространенной и опасной группе М (от англ. main - "главная") разновидности ВИЧ-1.

Образец крови, в котором ученые нашли новый подтип ВИЧ, взяли еще в 2001 году. Первые два случая были зарегистрированы в 1983 и 1990 годах. По правилам, чтобы заявить о выявлении нового подтипа вируса, нужно зафиксировать его как минимум у трех не связанных друг с другом пациентов.

По словам директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, причин для беспокойства нет: существующие методы лечения ВИЧ помогут и в случае с новым штаммом.

Ученые надеются, что открытие позволит лучше понять, как вирус эволюционировал и распространялся, и приблизит к созданию эффективной и доступной вакцины от ВИЧ.