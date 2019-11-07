Макрон: "мы наблюдаем гибель мозга НАТО"

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейских партнёров по НАТО больше не полагаться на США в вопросах защиты альянса и его членов. В интервью журналу The Economist он обвинил Вашингтон в ненадёжности. По его словам, США «поворачиваются спиной к союзникам». В качестве примера Макрон упомянул решение о выводе американских сил из Сирии и операцию Турции против курдов. «Мы сейчас наблюдаем гибель мозга НАТО», — приводит The Economist слова президента Франции. Он полагает, что Европа «оказалась на краю пропасти».

Оценки, которые дал Эммануэль Макрон, не встретили понимания у канцлера Германии Ангелы Меркель и генсека НАТО Йенса Столтенберга. В ходе встречи в Берлине они подчеркивали важность альянса для коллективной безопасности.

«Президент Франции использовал резкие слова, я не разделяю этот взгляд на взаимодействие в НАТО. Я не думаю, что есть необходимость в столь жестких заявлениях. Даже если у нас есть проблемы, даже если нам надо быть сплочённее», — сказала Меркель. Её поддержал Столтенберг: «Я согласен с канцлером Меркель, что НАТО ещё сильно, а США, Северная Америка и Европа вместе добиваются большего, чем за десятилетия. Мы смогли значительно укрепить нашу коллективную безопасность со времени окончания холодной войны».

Ранее с критикой НАТО выступал и президент США Дональд Трамп. Он говорил о необходимости реформировать альянс, требовал от европейских партнёров увеличить взносы и заявлял, что Германия «целиком контролируется Россией». Вместе с тем США подчеркивают важность Североатлантического альянса. Во время визита, приуроченного к 30-летию падения Берлинской стены, госсекретарь США Майкл Помпео назвал это партнёрство «самым значимым в истории».