Легендарный парад в Москве

На Красной площади состоялся марш в честь легендарного военного парада, проведённого на главной площади России 7 ноября 1941 года в самый разгар битвы за Москву, в результате которой советские войска отстояли столицу, а Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне.

Гостями торжественного марша стали 1200 участников и ветеранов войны.

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал: "Мы в неоплатном долгу перед теми, кто не вернулся с полей сражений. Они сражались за Родину, за будущее поколение! Наш долг — продолжать дело победителей, созидать и строить великую страну! Слава участникам парада! Слава воинам-победителям! Слава городу-герою Москве!"

Парад в 1941 году был проведён в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. В нём принимали участие 28,5 тысяч человек.

"Те, кто маршировали здесь в 1941 году, сразу отправлялись на фронт, который был в считанных километрах от столицы. Здесь начался трудный путь к победе. И сейчас мы можем видеть эту страницу из прошлого, которая не будет забыта никогда", — передаёт из Москвы передает корреспондент Euronews Галина Полонская.