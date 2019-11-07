Lufthansa отменяет сотни рейсов

Забастовочное движение бортперсонала авиакомпании Lufthansa набирает обороты. Двухдневная стачка началась после того, как суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне отклонил иск компании, требовавшей ввести запрет на проведение акции. В четверг и пятницу в целом будет отменено 1300 рейсов. 180 тысячам пассажиров придется пересмотреть свои планы.

Ранее заместитель председателя профсоюза бортпроводников Даниэль Флор отметил: "Суд, на основе имеющихся законов, согласился с нами по всем аспектам и отклонил претензии Lufthansa. Это было предельно ясно. Мы можем принимать решения, и добиваться хороших трудовых соглашений".

В руководстве авиакомпании вердиктом суда не довольны. Представитель Lufthansa Мартин Лёйтке в частности заявил: "Профсоюзы решили устроить забастовку, мы предлагали переговоры. Мы очень сожалеем, что так происходит. Это неверный путь".

Тарифный конфликт бортпроводников и Lufthansa продолжается уже несколько лет. Профсоюз требует увеличения зарплаты и улучшения условий труда.