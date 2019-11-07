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Германия

Руководство Lufthansa идет навстречу профсоюзам

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  Мария Сашинская 
Руководство Lufthansa идет навстречу профсоюзам
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Руководство авиакомпании Lufthansa готово сесть за стол переговоров с профсоюзами, чтобы решить спор о тарифах оплаты труда.

Профсоюзы требуют увеличения зарплат и улучшения условий работы, в то время, как менеджеры, столкнувшиеся с конкуренцией со стороны Ryanair и easyJet, вынуждены сокращать расходы.

Генеральный директор крупнейшей авиакомпании Германии заявил, что 48-часовая забастовка сорвала планы десятков тысяч пассажиров. Больше всего пострадали те, кто должен был лететь через Франкфурт, один из крупнейших европейских хабов. Из-за двухдневной стачки были отменены 1300 рейсов.

Lufthansa сообщила, что пассажиры, пострадавшие от забастовки, смогут перебронировать свои поездки бесплатно или обменять их на билеты на поезд.

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