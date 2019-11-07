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Италия

Итальянский сенатор получила охрану после участившихся угроз

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  Мария Сашинская 
Итальянский сенатор получила охрану после участившихся угроз
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Итальянский сенатор Лилиана Сегре будет передвигаться в сопровождении двух карабинеров. Безопасность 89-летней женщины власти Милана решили усилить после участившихся антисемитских угроз в ее адрес в интернете, сообщает местная пресса.

Пожизненный сенатор Италии Лилиана Сегре, которая в детстве прошла через нацистские концлагеря, призналась, что уже несколько месяцев получает сообщения с оскорблениями и прямыми угрозами физической расправы, однако усилить безопасность власти решили только сейчас. На недавнем публичном мероприятии, в котором участвовала женщина, было поднято знамя ультраправой партии "Новая сила" (Forza Nuova).

Сегре недавно оказалась в центре политического скандала после того, как "Лига" Маттео Сальвини и другие правые и правоцентристские партии не поддержали ее предложения создать чрезвычайную комиссию по борьбе с ненавистью, расизмом и антисемитизмом.

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