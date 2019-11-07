Президент Турции приехал в Венгрию с официальным визитом

В то время как премьер-министр Венгрии тепло встречал президента Турции, на улицах Будапешта тысячи людей выступили против визита Реджепа Тайипа Эрдогана, выражая солидарность с курдами.

Протестующая

"Мы поддерживаем курдов, потому что Эрдоган ведет смертельную борьбу против них. Мы, христиане, не хотим в этом участвовать"

На берегу Дуная у мемориала жертвам Холокоста были зажжены свечи в знак несогласия с политикой Эрдогана в Сирии. Недавно избранный мэр Будапешта также присоединился к демонстрантам. Он написал на своей странице в Facebook, что, как сторонник мира, проявляет солидарность с курдами.

Ahogy ígértem, nem az üléspontom határozza meg az álláspontomat: főpolgármesterként is tüntetek ellene, ha egy elnyomó... Publiée par Karácsony Gergely sur Jeudi 7 novembre 2019

Однако демонстрации не смогли прервать встречу турецкого президента с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

"Ни одна страна не может изменить своего местонахождения. Поэтому, если справа находится Берлин, слева Москва, а на юге Анкара, то мы живем здесь. И не только мы ищем хороших отношений с Турцией, но и наши успехи интересуют президента Эрдогана"

Президент Турции воспользовался возможностью и повторил свою угрозу ЕС: он готов открыть ворота для мигрантов, если его страна не получит большей международной поддержки.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

"Получим ли мы поддержку от Евросоюза или нет, мы по-прежнему будем оказывать гостеприимство мигрантам, но я должен добавить, что мы не можем терпеть все. Если мы увидим, что ситуация зашла в тупик, то вынуждены будем открыть ворота"

Габор Танач, Euronews

"Премьер-министр Виктор Орбан всегда напоминает, что венгерская внешняя политика должна обращать внимание на три столицы: Анкару, Москву и Берлин. Но мы видим, что встречи на высшем уровне с Турцией и Россией становятся все более частыми"