Женщина Восточной Германии: миф и реальность

Образ работающей, уверенной в себе и эмансипированной женщины из Восточной Германии возник после разделения страны и прочно закрепился в коллективной памяти послевоенных поколений. Несмотря на экономические и социальные изменения последних 30 лет, жив он и сегодня, о чем свидетельствует проведенный Евроньюс в Лейпциге опрос.

"Обычно говорят, что женщины на Востоке гораздо более независимы, в отличие от представительниц Запада, - говорит этот мужчина. - В Западной Германии правовые нормы были катастрофой, до 1975 года женщине приходилось спрашивать мужа, может ли она работать!"

"Конечно, восточногерманские женщины более успешны, чем западногерманские, статистика это подтверждает, - считает другой. - Но вообще-то я бы сказал, что недостатки присущи восточным немцам в целом, не только женщинам"...

Во времена ГДР, свидетельствуют историки, между карьерой и воспитанием детей не было противоречия. Прогресс в равенстве полов был достигнут благодаря усилиям государства, которое предоставляло круглосуточные услуги по уходу за детьми и солидный социальный пакет.

На момент падения Берлинской стены в Восточной Германии работали более 90 % женщин, тогда как на Западе этот показатель составлял около 50 %. Причем, ситуация воспринималась как "нормальная", даже если большинству женщин приходилось брать на себя основную часть работы по дому.

"Если человек действительно хотел, у него был шанс пробиться, преуспеть на работе, сделать себе имя. Но для этого нужно было прилагать усилия", - говорит Эвелин Симон, пенсионерка и бывший бухгалтер из Лейпцига.

Сегодня, как отмечают социологи, ситуация иная: успешных женщин днем с огнем на найдешь на Востоке, особенно в сельских и структурно неразвитых регионах. По мнению многих, причина - допущенные в процессе воссоединения ошибки.

"Люди, которые встали у руля в момент воссоединения Германии, не очень-то заботились о том, чтобы все успешные наработки ГДР сохранились, а не ушли в прошлое, - считает Эвелин Симон. - Наша социальная система, здравоохранение была намного лучше сегодняшних. Отсюда - чувство неудовлетворенности, царящее в сегодняшней Восточной Германии"...

Самостоятельность восточногерманских женщин подтвердили и последовавшие за падением Берлинской стены годы: они оказались более мобильными и легче, чем мужчины, смоги обосноваться и найти работу на Западе.