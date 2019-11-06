Группа боевиков уничтожена на таджикско-узбекской границе

Боевики, напавшие на заставу на таджикско-узбекской границе, были членами группировки ИГИЛ, в район они проникли со стороны Афганистана. Об этом в среду сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

15 нападавших ликвидированы, еще пятеро задержаны. В результате перестрелки погибли также пограничник и милиционер.

Инцидент произошел в ночь на 6 ноября в 03:23 по местному времени (01:23 мск) на заставе № 4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда в 60 километрах от Душанбе.

На месте происшествия создана оперативно-следственная группа.

В конце октября в Душанбе состоялись переговоры между представителями Узбекистана и Таджикистана по вопросу демаркации узбекско-таджикской границы, длина которой составляет более 1,3 тыс. км.

После распада СССР около 20% линии границы между двумя бывшими советскими республиками оставались неделимитированными. В марте 2018 года президенты Таджикистана и Узбекистана подписали договор об отдельных участках границы.