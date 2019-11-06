Лидер ультраправой партии "Золотая заря" отверг все обвинения в суде

Лидер греческой ультраправой националистической партии "Золотая заря" Николаос Михалолиакос дал показания в суде.

Его как и десятки его однопартийцев обвиняют в создании преступной организации.

Расследование деятельности "Золотой зари" началось после убийства греческого рэп-певца Павлоса Фиссаса в 2013 году, по обвинению в котором был арестован волонтер партии.

Михалолиакос как и несколько его однопартийцев были арестованы и находились 1,5 года в предварительном заключении

На суде лидер "Золотой зари" отверг обвинения в создании преступной организации, направленной против мигрантов и левых.

В зале суда присутствовали около сотни его сторонников, тогда как снаружи акцию протеста устроили антифашистские движения.

"Золотая заря" приобрела известность во время сокрушительного финансового кризиса в Греции, превратившись из маленького движения в третью по величине парламентскую партию страны на выборах 2014 года, основываясь на националистических и антииммигрантских идеях.

Но после начала процесс популярность партии стала угасать. На выборах в июле этого года "Золотая заря" не набрала достаточно количества голосов, чтобы пройти в парламент.

Яннис Яггинис, Euronews:

"Николаос Михалолиакос давал показания в течение 3,5 часов. Он отверг все обвинения, утверждал, что он националист, и заявил, что преследуется за идеи. Но кажется он не смог убедить судей. Приговор будет оглашен не раньше начала 2020 года".