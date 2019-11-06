Как медведь в контейнере застрял

Американские полицейские спасли большого медведя, который застрял в мусорном баке. Хищник в поисках еды залез в открытый контейнер на автостоянке, после чего крышка, видимо, защёлкнулась. Жители окрестных домов, услышав грохот и рёв, вызвали полицию. Патрульные отважно откинули крышку, освободив медведя.
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