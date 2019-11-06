Мигранты в заколоченном ящике

Хорватски полицейские перехватили на востоке страны фургон с нелегальными мигрантами. 9 человек - трое мужчин, две женщины и четверо подростков находились в заколоченном ящике из фанеры. Они сказали назвались гражданами Ирана и Ирака. Фургоном под польскими номерами управлял 21-летний украинец. Он арестован по подозрению в контрабанде и незаконной перевозке людей. Это уже третий подобный случай в Европе за последние две недели. На днях В Греции был перехвачен грузовик с мигрантами, а до 39 человек были найдены насмертьь замёрзшими в рефрижераторе.