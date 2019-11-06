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"Локомотив" настраивается на победу в матче с "Ювентусом"

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  Ирина Александрова  и RWS, TASS
"Локомотив" настраивается на победу в матче с "Ювентусом"
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Футболисты "Локомотива" настраиваются на победу и сегодня попытаются взять реванш у "Ювентуса" в домашнем матче в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 20:55 по московскому времени на "РЖД-Арене" в Черкизове. По словам главного тренера "Локомотива", Юрия Сёмина, в игре с "Ювентусом" команда постарается соблюдать баланс между атакой и обороной.

"Каждое очко для нас очень важное. Поэтому, простая ситуация. Будем бороться за каждый эпизод, за каждый момент. Еще раз повторяю, мы должны играть с "Ювентусом" в сбалансированный футбол", - сказал Сёмин.

В первом матче команд в Турине 22 октября "Локомотив" открыл счет в середине первого тайма благодаря голу Алексея Миранчука в контратаке. Гости сумели остановить Криштиану Роналду, однако не сдержали Пауло Дибалу, который сделал дубль.

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