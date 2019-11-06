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Ирак

Стрельба в центре Багдада

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  Павел Барсуков 
Стрельба в центре Багдада
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В Багдаде полицейские применили боевые патроны для разгона манифестантов, которые с вечера вторника блокировали крупный мост через Тигр. По словам стражей порядка, они стреляли в воздух, раненых нет. Сами манифестанты утверждают, что несколько человек пострадали из-за резиновых пуль и слезоточивого газа.

Массовые протесты в Багдаде и по всему Ираку не прекращаются уже месяц и сопровождаются насилием и столкновениями с полицейскими и военнослужащим. Жертвами беспорядков стали более 260 человек, около 12 тысяч пострадали.

Манифестанты возмущены коррупцией, безработицей и бедностью и требуют отставки правительства.

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