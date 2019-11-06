Лидер "Золотой зари" даст показания в суде

В Греции подходит к кульминации судебный процесс в отношении ультраправой националистической партии "Золотая заря". На скамье подсудимых десятки человек. Им грозит от пяти до двадцати лет тюремного заключения. Среди них - шестидесяти однолетний лидер партии Николаос Михалолиакос. Сегодня он впервые даёт показания в суде.

Михалолиакоса обвиняют в участии в преступной организации, в действиях против греков и иностранцев. Расследование деятельности партии началось после убийства в сентябре 2013 года музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса. Случившееся вызвало огромный общественный резонанс. В стране прошли многотысячные манифестации в знак протеста против этого преступления. Смертельный удар ножом тридцати-четырехлетний Фиссас, как утверждается, получил попав в засаду, устроенную членами "Золотой зари".

Судебный процесс из-за большого числа обвиняемых и свидетелей длится вот уже четыре года. Каким бы ни был вердикт, репутации партии, совершившей прорыв на парламентских выборах в 2012 году, нанесен серьезный удар. Несколько лет назад по улицам ходили штурмовые отряды "Золотой зари". Их члены нападали на мигрантов и политических оппонентов. "Кровь, честь, Золотая заря" таким в течение многих лет был девиз партии, практически повторяющий девиз Гитлерюгенда.

Электорат "Золотой зари" - греки, недовольные программой жесткой экономии и притоком в страну мигрантов. В 2012 году на парламентских выборах партия получила 18 мест в 300-местном законодательном органе. Пик популярности пришелся на 2015 год, когда "Золотая заря" стала третьей по величине партией Греции.

Однако после того как лидер ультраправых Николаос Михалолиакос был взят под стражу, рейтинги "Золотой зари" начали падать. Обвиняемые настаивают на том, что их преследуют за их убеждения, а Михалолиакос отрицает, что убийство Фиссаса было совершено с его ведома.