Орбан готовится к визиту Эрдогана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится к встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

У двух стран есть общая история. Часть венгерских земель была занята Османской империей в течение полутора веков, но память о давнем конфликте уступила место сотрудничеству.

В 2013 году Орбан искал торговых партнеров на Востоке и нашел общий язык с Эрдоганом.

Альянс двух лидеров укрепился после миграционного кризиса, когда президент Турции заключил соглашение с Европейским союзом о сдерживании беженцев в основном из Сирии.

Орбан принял участие в инаугурации Эрдогана в качестве президента и сдерживал осуждение Евросоюзом недавнего введения турецких войск в Сирию.

Таким образом, венгерская дипломатия стала одной из немногих в ЕС, оказывающих поддержку действиям Эрдогана в спорных вопросах.

Тем временем, не все венгры довольны дружбой Орбана с Эрдоганом: в стране готовятся демонстрации против приглашения турецкого лидера. Во время последнего визита Эрдогана венгерские власти дали разрешения только на проведение демонстраций в поддержку президента Турции.