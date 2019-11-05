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Великобритания

Новый спикер Палаты общин

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  Елена Караева 
Новый спикер Палаты общин
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Сэр Линдсей Хойл стал новым спикером Палаты общин британского парламента.

Депутата от Лейбористской партии избрали тайным голосованием, результаты которого были обнародованы в понедельник вечером.

Хойл в течение 9 лет был вице-спикером нижней палаты, так что опыт работы в качестве гаранта равноправного участия представителей всех партий в законодательной деятельности у него имеется.

В своей первой речи новоизбранный спикер палаты общин заявил: "Я намерен вернуть этой палате уважение, которым пользовался Вестминстер все те столетия, что он существует. И не только внутри нашей страны, но и в мире. Мы должны отчистить пятна, чтобы вернуть прежний блеск. Чтобы терпимость и справедливая политическая борьба вновь оказались бы в чести. И я надеюсь, что работать мы все будем вместе, объединив усилия для успеха общего дела".

Сэр Линдсей приходит на смену тори Джону Беркоу, который занимал этот пост в течение последних 10 лет. Кандидатуру нового спикера должны утвердить члены Палаты лордов, а затем и монарх Елизавета II.

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