Предвыборные теледебаты в Испании

В Испании в преддверии грядущих новых внеочередных парламентских выборов состоялись телевизионные дебаты между лидерами основных политических партий.

Напряженная ситуация в Каталонии и пути разрешения этого кризиса были в числе тем, которые затрагивались политиками в ходе дискуссии.

Исполняющий обязанности главы кабинета министров страны Педро Санчес заявил, что намерен включить в уголовный кодекс Испании статью за преступление, связанное с проведением незаконных референдумов. Но он также добавил, что, по его мнению, "это не кризис, связанный с желанием обрести независимость, это ситуация возникла, поскольку пространство для диалога сузилось, его требуется расширить, и тогда возможность конфронтации между самими каталонцами постепенно будет исчезать".

Лидер партии "Граждане" Альберт Ривера прибег к театральному жесту, чтобы сделать свою аргументацию наглядной.

Он продемонстрировал булыжник и сказал: "Слушайте, мы тут говорим не о Берлинской стене. Это Барселона. Это мой город. Они вот это швыряли в полицию, в витрины магазинов. Они выворачивали такие вот булыжники из мостовых".

Лидер правой Народной партии Пабло Касадо больше говорил об экономике: "Если испанцы хотят голосовать за социалистов, тогда им лучше заранее приготовить конвертик, положить в него бюллетень с именем Санчеса, а еще 1 000 евро, поскольку именно на эту сумму сеньор Иглесиас и сеньор Санчес намерены увеличить налоги. А мы, наоборот, снизим налоги на 700 евро".

В дебатах впервые участвовал и лидер ультраправой партии VOX0 Сантьяго Абаскаль.

Он сообщил следующее: "Мы считаем, что иммиграция должна быть легальной и только для тех, кто по-настоящему хочет интегрироваться в наше общество. Ответ на демографический кризис не может быть таким, когда мы разрешаем прибыть миллионам людей из Африки, чья культура часто не позволяет принять наши ценности".

О проведении в Испании четвертых за четыре последних года выборов было объявлено в сентябре, поскольку, несмотря на победу социалистов, у них не оказалось большинства, которое бы гарантировало формирование правительства, а переговоры о создании коалиционного кабинета не увенчались успехом.