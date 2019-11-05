10 тысяч кроликов сгорели на ферме в Саратовской области.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар вспыхнул в одноэтажном железобетонном здании кроличьей фермы в поселке Голубьевка Энгельсского района. Площадь возгорания составила более 1000 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 02:00 по местному времени.

Ликвидировать пламя удалось только через три с половиной часа.

Среди людей пострадавших нет. Причины пожара пока неизвестны.

Несколько лет назад местные СМИ писали о том, что агрофирма "Спартак" готова вложить 32 миллиона рублей в развитие кроликоведческого хозяйства в Энгельсском районе.