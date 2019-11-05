Россиянка пыталась вывезти в Китай 2 кг золота, примотав слитки к ступням

Россиянка попыталась вывезти в Китай два килограмма золота, примотав слитки скотчем к ступням. Женщину задержали сотрудники таможни Забайкальского края.

"Инспектор таможенного поста заметила, что россиянка нервничала и вела себя подозрительно. Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя. Туристка добровольно выдала восемь слитков общим весом 1,86 кг ", - сообщила пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко.

Стоимость изготовленных кустарным способом слитков оценивается более чем в 5 млн рублей. Женщина рассказала, что гражданин Китая пообещал ей вознаграждение за перевозку золота.

В отношении задержанной возбуждено дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов), которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В пресс-службе добавили, что с начала 2019 года сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск не раз задерживали россиян, которые пытались тайно вывезти золото в Китай. В августе одна россиянка спрятала 10 золотых слитков в кроссовках под стельками.