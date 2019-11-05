Французский хореограф поставил в Харькове "Лебединое озеро" на воде

Реализовать метафору и поставить "Лебединое озеро" на воде решился французский хореограф Йохан Нус, воплотив в жизнь детскую мечту. Харьковский национальный академический театр, несмотря на затраты и технические трудности, воздвиг на сцене бассейн размером 12х16 метров, заполнив его четырьмя тоннами нагретой до 42 градусов воды.

"Впервые все - от примы до кордебалета - танцуют по щиколотку в воде, это действительно большой вызов традиции классического балета", - прокомментировал происходящее Йохан Нус.

Танцовщикам и балеринам пришлось проявить изобретательность: первые надевали специальные резиновые носки для предотвращения скольжения, вторые выступали в прорезиненных пуантах.

"Их можно мочить, - объясняет принцип действия солистка балета Антонина Радиевская, - они намокают, ну и немного проседает стелька. Но потом они высыхают и становятся практически как новенькие"!

Адаптироваться к балету на воде пришлось также художнику по свету Максиму Райхеру и автору костюмов, заслуженному артисту Украины Александру Лапину.

Йохан Нус оставил многие наработки классической редакции Мариуса Петипа и Льва Иванова, а также несколько фрагментов легендарной постановки Рудольфа Нуреева, добавив движения, которые легче выполнять в воде и которые производят больше брызг. Не побоялся он и сюжетных изменений, а также "покусился" на классику классик: танец маленьких лебедей у него исполняют не 4, а 12 артисток.

После трехдневной премьеры при полном аншлаге Харьковский театр отправился на гастроли в Бельгию.