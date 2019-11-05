Мощный пожар на рынке в Лагосе

В коммерческой столице Нигерии Лагосе на центральном рынке Балогун разгорелся мощный пожар. Огонь охватил верхние этажи одного их торговых центров, над территорией рынка распространились клубы черного дымы.

Пожарные столкнулись с проблемой доступа к очагу возгорания — пятиэтажное здание окружают многочисленные киоски. Сотрудники торгового центра выбрасывали из окон товары, несколько мужчин взобрались на крышу и пытались самостоятельно потушить огонь.

Рынок Балагун расположен на острове Лагос и считается одним из лучших мест в городе для покупки обуви, одежды и традиционных красочных нигерийских тканей.