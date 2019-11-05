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Индия

Нью-Дели надеется выйти из смога

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  Андрей Позняков 
Нью-Дели надеется выйти из смога
Авторское право
REUTERS/Anushree Fadnavis
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Погодные условия способствуют улучшению экологической ситуации в Нью-Дели, хотя в городе сохраняется серьёзная угроза для здоровья людей. Об этом свидетельствуют последние данные станций наблюдения за содержанием пылевых частиц в воздухе: уровень загрязнения снизился с критического до опасного. Жители Нью-Дели жалуются на проблемы со здоровьем и винят в происходящем власти:

— У меня жжение в глазах, особенно плохо бывает вечером, а утром становится лучше. Сейчас стало лучше, лучше чем вчера, во всяком случае.

— Власти должны ещё больше ограничить автотранспорт, использующий ископаемое топливо. Надо больше внимания уделять велосипедам. Я езжу на велосипеде и сейчас это действительно тяжело. Представьте себе, что будет с Дели, если не принять меры!

В понедельник, когда уровень загрязнения воздуха в столице превысил критическую отметку, Верховный суд Индии упрекнул органы исполнительной власти в неспособности обеспечить безопасную экологию и потребовал прекратить сжигать остатки злаков после сбора урожая в северных штатах. Именно пал стерни в полях называют главной причиной смога в Нью-Дели и других городах страны.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков