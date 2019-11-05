Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

no comment

Гонконг: маски вопреки запрету

Демонстранты в масках Гая Фокса, символа протеста во всем мире, во вторник собрались в центре Гонконга, чтобы отметить день запрета на ношение масок, объявленного ровно месяц тому назад.

Полиция не стала им мешать, хотя протестующие и нарушили запрет на прикрытие лица во время митингов и демонстраций.

В последние недели протесты в Гонконге сопровождались насилием: антиправительственные демонстранты поджигали и громили объекты, вступая в столкновения со стражами порядка и прокитайскими активистами. Полиция применяла слезоточивый газ и водомёты.

Другие No Comment