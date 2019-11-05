Гонконг: маски вопреки запрету

Демонстранты в масках Гая Фокса, символа протеста во всем мире, во вторник собрались в центре Гонконга, чтобы отметить день запрета на ношение масок, объявленного ровно месяц тому назад.
Полиция не стала им мешать, хотя протестующие и нарушили запрет на прикрытие лица во время митингов и демонстраций.
В последние недели протесты в Гонконге сопровождались насилием: антиправительственные демонстранты поджигали и громили объекты, вступая в столкновения со стражами порядка и прокитайскими активистами. Полиция применяла слезоточивый газ и водомёты.
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